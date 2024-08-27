Украина планирует предоставить США список целей для ударов по РФ

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Украинские чиновники планируют посетить Вашингтон, где они представят детально проработанный список потенциальных целей на территории России. По информации издания, это будет последней попыткой убедить США снять ограничения на использование дальнобойного оружия.Об этом сообщили в Лента.ру.
«Украина планирует предоставить США список целей для возможных ударов по России. Это произойдёт в случае, если Вашингтон снимет ограничения на применение дальнобойного оружия», — поделились в издании.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Зеленского Андрей Ермак планируют обсудить этот вопрос с администрацией Байдена во время своего визита в Вашингтон на этой неделе.
Как подчёркивают авторы материала, ранее Украина уже предоставляла подобный список целей. Однако в этот раз он будет более точным и детализированным.
15 августа Politico сообщало, что США рассматривают возможность передачи ВСУ высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
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