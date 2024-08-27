Украина планирует предоставить США список целей для ударов по РФ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп «встретился с достойным соперником» в мем-войне на фоне выборов в лице своей оппонентки Камалы Харрис, заменившей действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экс-директора по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алиссу Фарах Гриффин.