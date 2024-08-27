В Британии сделали заявление об ударах по энергетике Украины

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Удары ВС РФ сильно отразились на украинской электроэнергетике, заявил у себя в блоге на видеохостинге YouTube аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — отметил эксперт.По предположению Меркуриса, скоро могут быть и другие атаки, а эта, возможно, была лишь первой.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в минувший понедельник, 26 августа.
По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева со ссылкой на коллег, удары наносятся как по объектам украинской энергетической инфраструктуры, так и по военным.
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Никита Кротов