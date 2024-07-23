Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в первом выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания». Об этом информирует РИА Новости.
На конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований он заявил, что современные войны носят тотальный характер и требуют усилий не только армии, но и общества. По его словам, политики могут и должны мобилизовывать общество. Он добавил, что конфликт на Украине называется «войной переходного периода». Текст выступления был размещен им в его Telegram-канале.
Залужный отметил, что на Украине создают технологии, однако масштабировать их не могут. По его словам, у партнеров страны есть ресурсы, но нет практического поля, чтобы их испытывать. Посол считает, что только объединившись Украина и партнеры смогут использовать ресурсы эффективно.
Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года. Его пост занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Залужный отметил, что на Украине создают технологии, однако масштабировать их не могут. По его словам, у партнеров страны есть ресурсы, но нет практического поля, чтобы их испытывать. Посол считает, что только объединившись Украина и партнеры смогут использовать ресурсы эффективно.
Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года. Его пост занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова