Украина подписала соглашения по безопасности с Литвой, Эстонией и ЕС

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Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Трансляция церемонии подписания документов велась на сайте Евросоюза.
Сначала украинский президент Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а затем соглашение по безопасности и долгосрочной поддержке с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Ранее подобные соглашения были подписаны Киевом с такими государствами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада.
Кроме того, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по взаимным обязательствам ЕС и Украины в области безопасности.
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Александр Бойцов