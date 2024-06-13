Блинкен сообщил, что соглашение по безопасности с Украиной заключат на 10 лет

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Соглашение США и Украины по безопасности будет заключено на 10 лет.
Речь идет о документе, который планируется подписать на полях саммита Группы семи в Италии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
По его словам, США будут поддерживать Украину в укреплении ее обороны в течение следующих 10 лет.
Этот документ поможет Украине вступить в НАТО, заявил ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Страны Группы семи на саммите альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.
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По его словам, США будут поддерживать Украину в укреплении ее обороны в течение следующих 10 лет.
Этот документ поможет Украине вступить в НАТО, заявил ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Страны Группы семи на саммите альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.
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Алёна Самарева