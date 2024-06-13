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Блинкен сообщил, что соглашение по безопасности с Украиной заключат на 10 лет

Блинкен: соглашение США и Украины по безопасности будет подписано на 10 лет
13 июня 2024, 21:13
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соглашение США и Украины по безопасности будет заключено на 10 лет.
Речь идет о документе, который планируется подписать на полях саммита Группы семи в Италии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, США будут поддерживать Украину в укреплении ее обороны в течение следующих 10 лет.



Этот документ поможет Украине вступить в НАТО, заявил ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны Группы семи на саммите альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.

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#сша
#украина
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НТВ сообщил, что жизни корреспондента Ивлиева ничего не угрожает
13 июня 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Раненый в Горловке журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале ntvnews. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел журналистов со стороны ВСУ в Горловке целенаправленным ударом.
Дипломат отмечала, что на такие атаки обязаны реагировать международные организации. В частности, упоминались ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось.

Украинские националисты уже не в первый раз используют в качестве цели журналистов. Так, в апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.

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«Пусть писюны по башке настучат»: Милонов предложил оригинальную борьбу с ВСУ
Депутат Милонов предложил бить ВСУ резиновыми писюнами
13 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закидать боевиков ВСУ «резиновыми писюнами». С таким предложением парламентарий выступил в рамках беседы с «Говорит Москва». По мнению Милонова, таким образом можно избавиться от продукции магазинов для взрослых. В частности, Милонов предложил устроить этими «снарядами» бомбардировку.
«Надо взять весь товар из секс-шопов, погрузить на бомбардировщики и сбросить на войска ВСУ. Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат», – сказал депутат.

Как ранее сообщали в минобороны России, бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских радикалов при помощи артиллерии и беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса для защиты мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#новости
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Разведчики группы войск «Восток» уничтожили ДРГ ВСУ у Времьевского выступа
13 июня 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков ВСУ в районе Времьевского выступа на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило минобороны России.
«Была поставлена задача проверить лесополосу, сколько подразделений сможем там разместить, сколько техники. Я знал там каждый кустик, каждую норку, чтобы укрыть личный состав и технику», – рассказал командующий разведротой с позывным «Мелкий».

По словам военных группировки войск «Восток», запасы техники украинских радикалов сильно истощены, а ВС РФ все больше ухудшают положение боевиков ВСУ.

ДРГ противника была отработана артиллерией, а затем расчет беспилотников точечно сбросил боеприпасы с воздуха и ликвидировал диверсантов ВСУ.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины.

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#война
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#вс рф
#дрг
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США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины
Остин: снимать Patriot с боевого дежурства в Польше ради Украины не планируется
13 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/MikeMareen

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине. Об этом Остин сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, никаких изменений в покрытии Польши не произойдет в ближайшем будущем. Он добавил, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.

Ранее Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов.

Напомним, глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. В качестве точных мест удара Фройдинг назвал Харьков и ​территорию России.

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Пострадавший в Горловке оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице
13 июня 2024, 19:39

Фото: iStock/inga

В больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при атаке ВСУ в Горловке. Об этом сообщает телеканал.
«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью», — говорится в Telegram-канале НТВ.

Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. После телеканал НТВ уточнил, что пострадали двое его сотрудников. Это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Оба они находились в реанимации. Их оперировали. Третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.

За жизнь двух других пострадавших врачи продолжают бороться.

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«Спасаются»: чего боятся сотрудники СБУ и бегут с Украины
Меркурис считает бегство сотрудников СБУ с Украины зловещим признаком коллапса
13 июня 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На бегство сотрудников украинских спецслужб за границу можно смотреть как на одну из черт краха государства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что число сбежавших из страны растет. Часть из них ушла к венграм.
«Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации», – сказал Меркурис.

По его мнению, киевский режим движется к точке неизбежности государственного коллапса. До этого украинская Госпогранслужба сообщала о гибели как минимум 45 уклонистов при попытке покинуть Украину по рекам и горам на границе.

Украинцы спасаются от жесткой мобилизации, людей хватают прямо на улице. Некоторое время назад на юге Одесской области женщины конфликтовали с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). По словам местных жителей, от сотрудников ТЦК «воняет перегаром».

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#россия
#украина
#сбу
#призыв
#война
#спецоперация
#мобилизация
#новости
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На Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации
13 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/Yingko

На Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Об этом сообщает в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Согласно информации источника, за 4 тысячи долларов военком обещал не вручать повестку. Также он выдавал пустой бланк повестки с печатью для самостоятельного заполнения и проставления нужной даты для явки в военкомат.

В правоохранительных органах пояснили, что эта повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а также отсрочить призыв на службу. Виновного задержали после получения взятки. Ему грозит ​до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#призыв
#страны
#военком
#режим
#сво
#военкомат
#украина
#мобилизация
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Названо число находящихся в высокой боевой готовности солдат НАТО
В НАТО заявили о более 300 тыс находящихся в высокой боевой готовности солдат
13 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/zabelin

Свыше 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности.
Об этом заявил представитель альянса на правах анонимности, сообщает Barrons's.

По данным портала, предложения союзников значительно превышают установленные альянсом 300 тысяч боевиков. Они находятся в высокой степени готовности.

При этом по словам представителя, у НАТО есть сложности в наступательных возможностях. Альянсу не хватает ключевых вооружений, например, ПВО и ракет большей дальности.

В марте генерал польской армии Кароль Дымановский сообщил, что НАТО может перебросить порядка 300 тысяч военных в Польшу, если возникнет угроза со стороны России.

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#россия
#нато
#спецоперация
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В Германии объяснили, как Зеленский хочет победить в конфликте с Россией
Вагенкнехт: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт, чтобы победить РФ
13 июня 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается прямо вовлечь блок НАТО в конфликт, ради победы Украины в конфликте с РФ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире программы Maischberger на канале Das Erste.
«Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», – сказала Вагенкнехт.

Она добавила, что несмотря на поставляемые Западом вооружения, украинские военные проигрывают, из-за чего теперь переговорная позиция Киева хуже, нежели ранее. Вагенкнехт призвала остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

Москва всегда подчеркивала, что не несет угрозы странам НАТО, однако действия альянса, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.

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