Украина получила 588 тысяч долларов, принадлежавших россиянам

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Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), принадлежавших россиянам, пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики.
«Сотрудники госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов)», — следует из сообщения.
Уточняется, что это арестованные деньги компаний, владельцы которых — граждане России. В сообщении отмечается, что незадолго до этого Печерский районный суд арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности направлялись в РФ.
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Алёна Самарева