В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках

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Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских пограничниках. Об этом пишет ТАСС.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Версия следствия гласит, что в течение пяти лет мужчина помогал украинским спецслужбам раскрывать личности российских пограничников и передавал данные об их транспортных средствах.
В ходе допроса задержанный подтвердил вербовку, уточнив, что она производилась «на основе компрометирующих фактов». По его словам, Киев давал ему различные поручения, которые он всегда выполнял.
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Версия следствия гласит, что в течение пяти лет мужчина помогал украинским спецслужбам раскрывать личности российских пограничников и передавал данные об их транспортных средствах.
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Анастасия Чинкова