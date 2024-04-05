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В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках

05 апреля 2024, 10:43
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских пограничниках. Об этом пишет ТАСС.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Версия следствия гласит, что в течение пяти лет мужчина помогал украинским спецслужбам раскрывать личности российских пограничников и передавал данные об их транспортных средствах.


В ходе допроса задержанный подтвердил вербовку, уточнив, что она производилась «на основе компрометирующих фактов». По его словам, Киев давал ему различные поручения, которые он всегда выполнял.

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В Москве задержали гражданина Таджикистана за сексуальные домогательства к детям
05 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские задержали 35-летнего гражданина Таджикистана за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зафарджон Н. был задержан 3 апреля. По данным следствия, он приставал к двум 10-летним детям в наземном переходе на 1-ом Кожуховском проезде.

Мужчина является уроженцем Таджикистана, но зарегистрирован в Балашихе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью.

По этой статье ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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#мигрант
#уголовное дети
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Педофил находил жертв в игре PUBG Mobile
В Татарстане задержали педофила, который находил жертв в игре PUBG Mobile
05 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/SergeyIT

В Татарстане задержали педофила, который находил жертв в игре PUBG Mobile. Он заманивал подростков домой, чтобы вместе поиграть и насиловал их. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассник признался родителям, что его изнасиловали. По его словам, он познакомился со взрослым опытным геймером в мобильной игре PUBG Mobile. Через какое-то время 43-летний мужчина предложил подростку поиграть у него дома в Зеленодольске. Мальчик согласился. В квартире взрослый геймер изнасиловал его.

Родители пострадавшего парня обратились в полицию. В ходе расследования сотрудникам удалось найти ещё двух жертв педофила. Ими также оказались школьники.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и принуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера.

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Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие
Помощник Делимханова: у племянника сенатора Геремеева обнаружили ненастоящее оружие
05 апреля 2024, 10:19

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В машине у племянника сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли оружие для лазертага, рассказала помощник депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина.
Ранее сообщалось, что в машине у сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли четыре автомата и семь пистолетов без разрешительных документов.

«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сообщила Лазина.

Сулейман Геремеев занял пост сенатора Чеченской Республики в 2011 году. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Кадырова.

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Сотруднику сельхозкооператива под Ростовом отрезали уши и перерезали горло

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#госдума
#россия
#оружие
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Сотруднику сельхозкооператива под Ростовом отрезали уши и перерезали горло
05 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Motortion

В Ростовской области неизвестные отрезали уши и перерезали горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 41-летний начальник кооператива Андрей Ликольд вместе с другим 52-летним сотрудником Юрием Московым второго апреля уехал из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска. Мужчины были на двух автомобилях и оба пропали. Тогда родственники обратились в полицию.

4 апреля в пяти км от хутора в реке Сал обнаружили автомобиль Ликольда, а в багажнике нашли его труп. Тело было связано по рукам и ногам. Также мужчине отрезали уши и перерезали горло.

Также в реке нашли автомобиль и Москового. Однако внутри никого не было. Полиция ведёт его поиски.

По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что мог убить рабочего.

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#полиция
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#труп
#поиски
#мужчины
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Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО
05 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Motortion

Следственный комитет РФ установил связь между терактом, совершенным в «Крокус Сити Холле» и спецоперацией, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщили в СК, следователям удалось получить фотографии из телефонов обвиняемых в совершении теракта.

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему», — сообщили в пресс-службе СК, уточнив, что эту информацию подтвердил и сам обвиняемый.

Помимо этого, в мобильных устройствах были найдены фотографии людей в камуфляжной форме с украинским флагом.

Эти находки могут указывать на связь страшного теракта, совершённого в подмосковном «Крокусе», и специальной военной операции, заключили в СК.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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Неподалёку от «Крокуса» силовики задержали 30 мигрантов, работающих незаконно
05 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Motortion

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские и росгвардейцы Московской области на строительстве жилого комплекса в Красногорске на 65-м км МКАД, в результате было обнаружено 30 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итог проверки на 30 приезжих из Средней Азии и ближнего зарубежья были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России», — говорится в сообщении.
Нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, их ждёт выдворение из страны. Сейчас полицейские выясняют, кто несёт ответственность за нелегальный наём мигрантов.

Ранее сообщалось, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл теракт. В зал перед началом концерта ворвались вооружённые люди и начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали более 140 человек.

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#красногорск
#мигранты
#полиция
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Обломками украинского БПЛА убило собаку в Морозовске под Ростовом
05 апреля 2024, 08:55

Фото: iStock/victorass88

Обломки одного из сбитых беспилотников, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на частный дом в Морозовке. Там выбило окна, повредило окна и забор. Одним из обломков убило сторожевую собаку. Жители дома успели спуститься в подвал и не пострадали.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в ночь на 5 апреля системы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников. Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

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#всу
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Данные из телефона одного из террористов из «Крокуса» указывают на связь теракта с СВО
СК: фото из телефонов террористов указывают на связь теракта в «Крокусе» с СВО
05 апреля 2024, 08:27

Фото: iStock/victorass88

Следствие смогло получить данные из телефона одного из террористов, которые тот пытался удалить. Они указывают на прямую связь теракта в «Крокусе» с проведением специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Согласно сообщению, следствию удалось добыть данные из телефона одного из террористов, которые он пытался уничтожить. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, преступник, следуя указаниям куратора, нашёл в интернете и отправил ему фотографии входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему.

«Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Террорист в рамках допроса данную информацию полностью подтвердил.

При этом уточняется, что в настоящее время следственные органы продолжают проверять причастность к организации и финансированию теракта украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

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#операции
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Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 08:11

Фото: iStock/victorass88

Мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой». Чибис также поблагодарил врачей за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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