Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Уже в текущем году Украина может применить дальнобойные дроны, которые могут пролететь порядка 2 тысяч км, и попытаться атаковать российские арктические базы и Урал. Об этом пишет Bild.
Украина вынуждена полностью переходить на войну беспилотников из-за отсутствия дальнобойных ракет. Сейчас государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает новый дрон, который сможет преодолевать расстояние более чем 3000 км.
Ранее сообщалось, что более 40 дронов пытались атаковать военный аэродром в Ростовской области. Атака началось около половины второго ночи. Средствами ПВО были уничтожены 44 беспилотника, которые направлялись в сторону аэродрома.
Читайте также:
МИД РФ: в 2024 году от ударов ВСУ по российской территории погиб 201 мирный житель
Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley
«Отправятся в гости к Спанч Бобу»: Выяснилось, как ВС РФ будут топить корабли ВСУ
«Десять украинских производителей поставят на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроны, способные пролетать до 2500 километров в 2024 году», — говорится в статье.
Читайте также:
МИД РФ: в 2024 году от ударов ВСУ по российской территории погиб 201 мирный житель
Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley
«Отправятся в гости к Спанч Бобу»: Выяснилось, как ВС РФ будут топить корабли ВСУ
Элина Позднякова