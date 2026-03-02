Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения разногласий

02 марта 2026, 00:23

Фото: iStock/Orest Lyzhechka

На фоне перекрытия нефтепровода «Дружба» Киев предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Украину для обсуждения актуальных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.