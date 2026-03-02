Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения разногласий
На фоне перекрытия нефтепровода «Дружба» Киев предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Украину для обсуждения актуальных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.
27 февраля в офисе лидера киевского режима отметили, что состоялся телефонный разговор, в котором словацкий премьер получил приглашение посетить Украину. Согласно полученной информации, Фицо предложили приехать в Киев 6 или 9 марта.
Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января. Обе европейские страны уверены, что прекращение поставок является политическим шагом со стороны киевского режима, направленным на шантаж с целью ускорения процесса вступления в Европейский союз.
