Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны

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Украина передаст России план по мирному урегулированию конфликта через третьи страны, имеющие соответствующий диалог с Москвой. Об этом заявил замглавы офиса президента Зеленского Игорь Жовква, слова которого приводит «Страна.ua».
По словам чиновника, Украина в настоящее время готовит этот план. Он может быть передан российской стороне напрямую, поскольку Киев готов провести встречу в рамках второго саммита мира. Однако это возможно только при условии, что Россия не будет говорить «на языке ультиматума» и будет готова к обсуждению деталей плана.
В противном случае Украина передаст готовый план через третьи страны, с которыми сотрудничает Россия, и которые заинтересованы в урегулировании конфликта.
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Анастасия Чинкова