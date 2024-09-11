Фото: Официальная страница МИД РФ
Швейцария намерена активно добиваться участия России в предстоящем саммите мира по урегулированию конфликта на Украине. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что для успешного проведения мирных переговоров необходимо привлечь Москву к диалогу.
Пресс-секретарь МИД Швейцарии Йонас Монтани в беседе с РБК отметил важность участия всех сторон конфликта.
Недавние дипломатические шаги, включая встречу главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса с Сергеем Лавровым, а также предстоящие переговоры с представителями Индии, подчеркивают усилия Швейцарии в поиске путей для мирного урегулирования украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в мирные переговоры и продолжает работать над привлечением России к этому процессу», — заявил он.
Недавние дипломатические шаги, включая встречу главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса с Сергеем Лавровым, а также предстоящие переговоры с представителями Индии, подчеркивают усилия Швейцарии в поиске путей для мирного урегулирования украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Елена Перлова