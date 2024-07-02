«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков

Фото: iStock/TebNad
Украинские солдаты пытались защитить свои истребители на аэродроме в Миргороде при помощи нарисованных силуэтов самолетов. Об этом пишет Telegram-канал «Военное обозрение».
Согласно информации источника, военным блогерам удалось различить силуэты истребителей, которые были нарисованы на стоянках аэродрома для отвлечения внимания. Примечательно, что такой ход со стороны ВСУ не помог спасти военную технику.
В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя. Ликвидированные истребители могли запускать ракеты по Крыму, а также приграничным территориям.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя. Ликвидированные истребители могли запускать ракеты по Крыму, а также приграничным территориям.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
Екатерина Коршунова