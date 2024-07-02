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«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков

02 июля 2024, 12:58
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Украинские солдаты пытались защитить свои истребители на аэродроме в Миргороде при помощи нарисованных силуэтов самолетов. Об этом пишет Telegram-канал «Военное обозрение».
Согласно информации источника, военным блогерам удалось различить силуэты истребителей, которые были нарисованы на стоянках аэродрома для отвлечения внимания. Примечательно, что такой ход со стороны ВСУ не помог спасти военную технику.

В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя. Ликвидированные истребители могли запускать ракеты по Крыму, а также приграничным территориям.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Второй заг: Баранец: исследование американских ATACMS удивило российских специалистов
02 июля 2024, 13:55

Фото: istockphoto / vadimrysev

Военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что содержимое трофейных ракет ATACMS удивило российских специалистов, сообщили в издании.
В НИИ Минобороны РФ активно изучают электронику иностранных беспилотников, ракет и другой боевой техники, которая попала в руки нашей армии в качестве трофеев. За время проведения специальной военной операции было собрано более сотни таких образцов, которые представляют особый интерес для наших конструкторов, инженеров, технологов и электронщиков.

Среди этих трофеев оказались блок лазерных гироскопов американской оперативно-тактической ракеты ATACMS и её GPS-модуль. Эти компоненты вызвали особый интерес у исследователей.

«Специалист, чья фамилия и должность не могут быть разглашены, поделился своими выводами о работе систем ракеты на всём этапе траектории полёта. Он отметил, что база коррекции позволяет контролировать ракету и изменять её маршрут после старта. Также он обратил внимание на то, что в ракете используются три лазерных гироскопа, которые помогают удерживать её на отстроенной баллистической траектории», — рассказал Виктор Баранец.

Эти слова напомнили ему реплику Владимира Путина, который отметил, что российским специалистам следует использовать возможность изучить трофейную западную технику. Если есть возможность узнать что-то полезное для нашей страны, то почему бы не воспользоваться ею.

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Министр обороны РФ Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки
02 июля 2024, 13:35

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram.
В своей телеграмме Белоусов выразил восхищение стойкостью и мужеством военнослужащих, а также отметил самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий в ДНР.

«Министр обороны направил телеграмму бойцам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени Кутузова бригады. В ней он отметил, что руководство страны высоко ценит подвиг солдат», — говорится в сообщении.

28 июня российские военные заняли Раздоловку. В Донецкой Народной Республике сообщили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм для дальнейших действий в районе Северска. Занятие Раздоловки также даст возможность для более активных операций по нанесению ударов по логистическим объектам противника.

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Командир «Ахмата» Алаудинов назвал сроки окончания СВО на Украине
Генерал Апты Алаудинов спрогнозировал конец СВО осенью этого года
02 июля 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «Время покажет».
«Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим», — сказал офицер.

Он добавил, что боевики ВСУ тоже знают об этом. Кроме того, генерал-майор уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский побежит с территории Украины.

По мнению экспертов, Зеленский уже потерял покровительство США, поскольку его президентский срок истек, саммит в Швейцарии провален, а Россия успешно ведет спецоперацию.

До этого российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ добьется победы в конфликте.

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#сво
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NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
02 июля 2024, 12:22

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ активно применяют мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что быстрые и маневренные мотоциклы стали трудной целью для украинских БПЛА, а заминированные украинскими войсками поля более не представляют для них опасности. Согласно информации издания, мотоциклисты обладают хорошим обзором, они также могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не наехать на мину.

Примечательно, что у операторов бронетехники такая возможность отсутствует. Такими темпами российская армия быстро возьмет Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет вопросом времени, добавили в издании.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запад
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«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ
Военэксперт Баранец: Орбан будет убеждать Зеленского начать переговоры с Москвой
02 июля 2024, 11:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши. До этого Орбан говорил, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что Орбан, возглавив с 1 июля одну из главнейших европейских организаций, нашёл самую горячую точку, потому и приехал.
«Орбан с 1 июля занимает серьезный пост в европейском сообществе и, естественно, он определил самую горячую точку — Украину. И приехал туда», — сказал эксперт.

По словам военного обозревателя, трудно понять, что будет в результате переговоров Зеленского и Орбана, однако есть вероятность, что глава венгерского правительства будет убеждать президента Украины начинать переговоры с Москвой.

«Весьма возможно, что Орбан будет убеждать Зеленского, что надо всё-таки начинать хоть какие-то переговоры с Москвой. На каких условиях — вопрос дискуссионный. Я абсолютно уверен, что вопрос номер один — как дальше быть с Украиной? Тем более, что Зеленский резко поменял стилистику: полтора года назад он своим указом запретил вести переговоры с Москвой, а неделю назад заявил, что его ужасают потери украинской армии», — отметил полковник в отставке.

Он добавил, что есть еще один немаловажный фактор обращения Зеленского к Орбану.

«Украина закипает, отлов людей так называемым военкоматом вызывает бурный протест в украинском обществе. Люди убегают даже под угрозой смерти в Румынию, Молдавию, Польшу — куда только можно. Естественно, Зеленский понимает, что его общество начинает сыпаться, и надо как-то выруливать из этой ситуации. Я думаю, что с Орбаном у него будет об этом разговор», — объяснил собеседник.

Виктор Баранец обратил внимание, что никакие усилия и убеждения венгерского правителя не помогут, если президент Украины не поменяет тактику в отношении России.

«Надо запомнить: при такой тупости Киева, которая существует в отношении планов дальнейших отношений с Россией, ничего не удастся сделать без того, чтобы Зеленский пошёл на компромисс. Если он не пойдет на компромисс, то никакие усилия Орбана, будь они даже самыми популистскими, не помогут. Я думаю, что будут обязательные дипломатические слова, обсуждение каких-то условий. Орбан съездит в Киев, выполнит свою миссию под эгидой якобы миротворца и вернется назад в Европу, а дискуссии продолжатся», — заключил военный обозреватель.

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Больше не могут противостоять: Командир спецназа рассказал о ситуации в Волчанске
Алаудинов: ВС РФ теснят ВСУ в Волчанске, ежедневно продвигаясь вперед
02 июля 2024, 11:41

Фото: iStock/zim286

Российские войска ежедневно теснят украинскую армию в Волчанске, об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью для «Первого канала».
«Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Алаудинов.

Он также отметил, что на сегодняшний день Вооружённые силы Украины просто не могут противостоять российской армии в боях за этот населённый пункт.

Ещё в конце мая ВСУ перебросили часть сил из Запорожской область под Волчанск, чтобы усилить оборону города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ
02 июля 2024, 10:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.
По словам Сальдо, бойцы ВС РФ вели активную оборону левого берега Днепра, атаковали украинские войска на правобережье Херсонской области и боролись с вражескими дронами. В российском военном ведомстве ранее отметили, что за минувшую ночь российские солдаты ликвидировали до 85 боевиков ВСУ и четыре ​боевые машины противника.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#запад
#пво
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Бойцы группировки «Запад» нашли на позициях ВСУ американский пулемет 50-х годов
02 июля 2024, 10:34

Фото: iStock/Zhenikeyev

Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Гранатометчик ВС РФ показал отбитые позиции и продемонстрировал патроны на пулемет США 50-го года. Накануне на вооружении украинских боевиков был замечен ручной пулемет Льюиса, который известен по сражениям в Первой мировой войне.

Ранее сообщалось, что российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Внутри корпуса взрывателя ракеты был обнаружен сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ракеты
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Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Минобороны: ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями
02 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/ffikretow

В Минобороны России сообщили об отражении вражеской атаки ВСУ. За минувшую ночь средства ПВО обезвредили одиннадцать украинских дронов. В это же время украинские боевики оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на 02.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами


Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями.

«Искандер» ликвидировал истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»


Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber. Также еще 2 истребителя были серьезно повреждены.

ВС РФ уничтожили личный состав аэродрома ВСУ. Уточняется, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».

Бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат подтвердил потери техники, которые понесли украинские войска после удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Орбан посетит Украину впервые с начала специальной военной операции


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими политическими деятелями. Примечательно, что визит состоится на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Европейского союза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь Киеву. Вместо этого Будапешт призывает к завершению конфликта на Украине. Венгрия также отказалась принимать участие в военной миссии НАТО по Украине, однако вместе с тем пообещала не блокировать решения Североатлантического альянса.

Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых истребителей F-16


Власти Нидерландов пообещали скорую поставку Украине первых из 24 обещанных истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент о том, что необходимое для этого разрешение уже выдано.

Точное количество самолетов, которое будет в первой партии остается неизвестным. Оллонгрен объяснила это соображениями безопасности.

Напомним, французский бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что ВСУ впервые применили американские истребители F-16 в зоне спецоперации. Стало известно о якобы первом ударе вражеской авиации данной модели, что подтвердил Международный легион.

Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS


Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Уточняется, что в результате работы удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты.

Эксперт по работе с вооружением отметил, что внутри был найден сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Такая конструкция связана с безопасностью применения. В настоящее время взрыватель практически изучен российскими специалистами, заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с американскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» будут атаковать по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой


Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. По словам эксперта, с новых позиций в зоне спецоперации украинские боевики смогут наносить удары по городам Кременная и Лисичанск.

Марочко добавил, что в настоящее время обстрелы с вышеперечисленных позиций неинтенсивные, но в скором времени «ситуация может измениться».

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«Искандер» уничтожил истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»
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