Украина потребовала от ФИФА извинений за признание Крыма российским

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Министерство иностранных дел Украины ожидает от Международной федерации футбола (ФИФА, франц.: Fédération internationale de football association, FIFA) извинений. Во время трансляции жеребьёвки чемпионата мира организация показала карту, на которой Крым был показан российским.
Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на своей странице в социальной сети Х обвинил ФИФА в «перекраивании границ» и поддержке «российской пропаганды».
Видео о жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года было опубликовано на сайте ФИФА 13 декабря. Там говорилось о странах, которые не могут играть между собой по политическим мотивам, а Крым на демонстрируемой карте был включён в состав Российской Федерации.
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«Мы исправили карту для вас и ждем публичных извинений», — заявил спикер МИД Украины.
Видео о жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года было опубликовано на сайте ФИФА 13 декабря. Там говорилось о странах, которые не могут играть между собой по политическим мотивам, а Крым на демонстрируемой карте был включён в состав Российской Федерации.
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Александр Бойцов