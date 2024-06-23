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Украинские власти оказывают давление на Соединенные Штаты, чтобы они сняли запрет на использование ракет ATACMS для ударов по территории России, информирует агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) может использовать американские ракеты для нанесения ударов по российским приграничным районам. Но в Киеве требуют снять все ограничения, утверждая, что у них «связаны руки».
Он подчеркнул, что обычные боеприпасы не способны долететь так далеко.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности наступления украинских войск на территорию Российской Федерации на границе с Сумской областью. Он также отметил, что украинские военные имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.
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«Мы могли бы атаковать командные пункты российской бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100-150 километрах от линии фронта», – сказал командующий артиллерией в Харьковской области с позывным Гефаст.
Он подчеркнул, что обычные боеприпасы не способны долететь так далеко.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности наступления украинских войск на территорию Российской Федерации на границе с Сумской областью. Он также отметил, что украинские военные имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.
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Александр Климов