Российские дроны нашли необычный способ противодействия украинским БПЛА

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Российские беспилотные летательные аппараты начали борьбу с украинскими дронами при помощи сетки, сообщило издание «Страна.ua».
Отмечается, что система называется «Сеткомет». Дрон бросает сеть на вражеский дрон, запутывает винты, из-за чего летательный аппарат падает на землю.
Ранее, в феврале, заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий объявил о расширении радиолокационного поля над Россией для управления беспилотниками на малых высотах, в том числе на опасных направлениях.
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Александр Климов