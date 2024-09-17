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На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации

«Метинвест»: мобилизация на Украине привела к дефициту кадров на предприятиях
17 сентября 2024, 18:30
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Из-за мобилизации на Украине промышленные предприятия начали испытывать острый дефицит кадров. Такое заявление сделал гендиректор металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков, его слова приводит украинская версия издания «Форбс».


«Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не «Укрзализныця» (компания «Украинские железные дороги» - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на «Запорожстали» из-за дефицита кадров», - заявил Рыженков.

Он рассказал, что с начала российской спецоперации в ряды ВСУ были призваны порядка девяти тысяч человек. Кроме того, по его словам, стратегическое предприятие может забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников. Однако Рыженков подчеркнул, что данная возможность не может исправить ситуацию, так как на подготовку кадров уходит до трех лет.

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#всу
Сын Трампа и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ из-за ядерной угрозы
17 сентября 2024, 18:41

Фото: iStock/HunterBliss

Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта.
Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».
«Пришло время деэскалации этого конфликта. Это важнее любых политических вопросов, о которых говорят в нашей стране. Ядерная война означала бы конец цивилизации, какой мы ее знаем, и, возможно, даже конец рода человеческого», — заявили Трамп-младший и Кеннеди-младший.
Они требуют, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от «безумного милитаристского курса» и начали прямые переговоры с Москвой о прекращении конфликта на Украине.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что нет разницы, чем закончится украинский конфликт, но США будут считать Россию острой угрозой для себя. Потому, по его словам, американцы продолжат увеличивать военное присутствие в Европе.

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Стало известно о ссоре Зеленского и Сикорского на переговорах
Onet: Зеленский поссорился с Сикорским во время переговоров
17 сентября 2024, 17:47

Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Об этом сообщает издание Onet.
«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — говорится в сообщении.

По данным источника издания поляки были удивлены стилем общения Зеленского с Сикорским.

Автор статьи уточнил, что во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.

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#зеленский
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Аль-Ансари: Катар выступает за мирное урегулирование украинского конфликта
17 сентября 2024, 17:30

Фото: iStock/EA

Катар желает мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной и не передает оружие ни одной из сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в рамках пресс-конференции.
Он категорически опроверг информацию о том, что Доха готова передать Киеву гаубицы в рамках сделки с Берлином.

«Катар с самого начала конфликта выступал за его дипломатическое решение. Катар участвует в переговорном процессе с обеими сторонами конфликта и заинтересован в его успехе», — сказал аль-Ансари.

Он также добавил, что благодаря действиям Катара украинские дети вернулись на родину.

Таким образом, Катар занимает нейтральную позицию и занимается поиском мирного урегулирования конфликта.

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В Польше обвинили Украину в нехватке денег на строительство дамбы
MP: Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, поскольку их отдали Киеву
17 сентября 2024, 16:41

Фото: iStock/macky_ch

Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. Об этом пишет Myśl Polska.
«Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — говорится в статье.

Автор статьи отметил, что тысячи украинцев, которые на протяжении двух лет «прекрасно проводят время» за счет польских денег, в благодарность за это должны массово помогать полякам, чтобы навести порядок после наводнения.

Он также считает, что польское правительство зря надеется, что Украина сможет победить Россию на поле боя.

Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.

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#военные
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#украина
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#счёт
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В США указали на самый тяжёлый и опасный комплекс угроз за последние 40 лет
Коэн: США столкнулись с самым тяжёлым и опасным комплексом угроз за 40 лет
17 сентября 2024, 16:12

Фото: iStock/rarrarorro

США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с изданием Politico.
Он отметил, что выборы президента проходят именно в то время, когда Штаты сталкиваются с наиболее сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который наблюдался за последние 40 лет в правоохранительных органах, области внутренней и национальной безопасности.

По словам Коэна, в настоящее время американская безопасность сталкивается с физическими угрозами, а также угрозами в киберпространстве. Они исходят как извне, так и из действующих на территории США факторов. Специалист подчеркнул, что злоумышленники научились использовать все возможности интернета для осуществления своей деятельности.

По его словам, правоохранительные органы медленно адаптируются к таким стремительно меняющимся условиям.

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Член ОП Данюк объяснил одобрение запуска процедуры импичмента Макрона
17 сентября 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк объяснил одобрение Бюро Национального собрания Франции проекта резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона политическим кризисом внутри французского государства.
При этом, по его мнению, подобная мера не приведёт к отстранению Макрона от власти.

«Очевидно, что, узурпировав, как считает левый фронт во Франции, власть и правительство, в Национальном собрании собираются запустить процедуру импичмента. Но мне кажется, это не более чем такая политическая пощёчина Макрону, которая не приведёт к его отстранению от власти», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

До этого Бюро французского Национального собрания одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Эммануэля Макрона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, инициатором такой меры выступила партия «Непокорившаяся Франция», которую, несмотря на победу на парламентских выборах, убрали из процесса формирования правительства.

Ранее сообщалось, что в Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

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США будут считать Россию острой угрозой при любом исходе конфликта на Украине
17 сентября 2024, 15:41

Фото: iStock/donfiore

США будут считать Россию угрозой при любом исходе украинского конфликта. Об этом заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл в ходе съезда Ассоциации ВВС и космических сил США.
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, когда и чем завершится конфликт на Украине, Россия останется острой угрозой для Штатов.

По словам Кендалла, Штаты продолжат работать над расширением военного сотрудничества с союзниками в Европе. В качестве примера такой деятельности он привёл недавнюю ратификацию соглашения о распределении средств на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.

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#сша
#россия
#украина
#конфликт
#политика
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Стало известно, что предостережение Путина о войне с НАТО дошло до адресатов
Сенатор Долгов: сигналы Путина о войне России с НАТО дошли до адресатов
17 сентября 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Сенатор Константин Долгов сообщил, что предостережение президента России Владимира Путина о войне с НАТО дошло до адресатов. Такое заявление он сделал в интервью с изданием «Взгляд».
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для Вооруженных сил Украины бить американским дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

«Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – сказал он.

Сенатор Константин Долгов отметил, что Владимир Путин словами не разбрасывается. Помимо этого, он добавил, что заявлениям Соединенных Штатов Америки в вопросе ограничений на удары вглубь России доверять не стоит. По его словам, все разрешения Киеву уже даны.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в США уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.

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Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в дискредитации командующего ВСУ Сухаревского
17 сентября 2024, 15:12

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В своих социальных сетях депутат сообщила, что Сырский инициировал расследование против командующего беспилотной авиацией Вадима Сухаревского, чтобы избавиться от него, а также «зачистил» ряд других генералов, заменив их своими ставленниками.

По ее словам, это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск иными методами. Кроме того, она добавила, что он отказывается обсуждать проблемы Вооруженных сил Украины в Донбассе, а атакой на Курскую область «героически» руководит из-под Харькова.

Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил выделить силы беспилотников в отдельный род войск.

Командующим был назначен полковник Вадим Сухаревский, который стал известен тем, что в апреле 2014 года отдал первый приказ об открытии огня на поражение в Донбассе.

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#расследование
#владимир зеленский
#всу
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