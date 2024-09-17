На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации

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Из-за мобилизации на Украине промышленные предприятия начали испытывать острый дефицит кадров. Такое заявление сделал гендиректор металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков, его слова приводит украинская версия издания «Форбс».
«Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не «Укрзализныця» (компания «Украинские железные дороги» - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на «Запорожстали» из-за дефицита кадров», - заявил Рыженков.
Он рассказал, что с начала российской спецоперации в ряды ВСУ были призваны порядка девяти тысяч человек. Кроме того, по его словам, стратегическое предприятие может забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников. Однако Рыженков подчеркнул, что данная возможность не может исправить ситуацию, так как на подготовку кадров уходит до трех лет.
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