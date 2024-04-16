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Перед подписанием договоренностей в Стамбуле в 2022 году, Киев не посоветовался с Вашингтоном, пишет издание FA, ссылаясь на слова бывшего американского чиновника.
«Украина не проконсультировалась с США перед тем, как достичь предварительных соглашений с Россией в Стамбуле в марте 2022 года», — рассказал собеседник издания.
Он отметил, что США были названы в числе гарантов в договоре, что предусматривает защиту Украины в случае военного конфликта. Однако киевские власти Вашингтон проигнорировали, разрабатывая такой проект.
По информации издания, такое положение дел могло бы привести к прямому столкновению России с США, поэтому Запад не стал принимать такие соглашения, а лишь одобрил решение об увеличении поддержки Киева.
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