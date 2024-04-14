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Для завершения конфликта в Украине необходимо, чтобы она стала нейтральной и прекратила связи с США. С таким мнением выступил американский профессор Джон Миршаймер в ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что разрыв стратегических связей между Украиной и США необходим для создания по-настоящему нейтральной Украины, что, по его мнению, единственный способ покончить с хаосом, царящим в настоящее время.
Продолжение финансовой поддержки со стороны США, по словам аналитика, не приведет к изменению ситуации, так как преимущество России над Украиной растет и будет продолжать увеличиваться.
Он считает, что западные страны не в состоянии исправить этот дисбаланс, и Украина обречена на неудачу.
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Продолжение финансовой поддержки со стороны США, по словам аналитика, не приведет к изменению ситуации, так как преимущество России над Украиной растет и будет продолжать увеличиваться.
Он считает, что западные страны не в состоянии исправить этот дисбаланс, и Украина обречена на неудачу.
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Артем Кузьмин