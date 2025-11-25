СВР озвучила замысел Британии по плану Трампа
Власти Великобритании пытаются подорвать миротворческий настрой президента США Дональда Трампа, который разработал план по разрешению украинского конфликта.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР). Согласно заявлению разведывательного ведомства, Лондон стремится вновь эскалировать конфликт на Украине, поскольку «доходы от войны фактически спасают британскую экономику» благодаря оборонным заказам от стран Евросоюза.
СВР утверждает, что британские власти намереваются дискредитировать Трампа, в том числе через создание фальшивых «досье», которые якобы подтверждают его связь с советскими и российскими спецслужбами.
