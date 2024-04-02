Военэксперт Подопригора объяснил позицию Турции к связи Армении с НАТО

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Военный эксперт Борис Подопригора выразил уверенность в том, что Турции негативно воспримет развитие взаимоотношений между Арменией и НАТО.
По его словам, именно это и останавливает Ереван разрушить связи с Москвой и примкнуть к альянсу хотя бы частично.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнёрами страны.
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«Что значит примкнуть к Западу? Вступить в отношения с НАТО, необязательно в полном объёме. Но соседство Армении с Турцией сразу же ставит массу вопросом: а как на это отреагирует, что это будет означать с учётом исторически непростых отношений Еревана и Анкары. Я бы ещё сюда добавил очень непростой фактор Ирана», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru специалист.
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Мелисса Тимофеева