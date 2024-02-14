«Давайте снимем розовые очки»: Майор ВСУ описал положение армии на полях СВО

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Ситуация на полях СВО для украинской армии превратилась в крайне опасную, с таким заявлением выступил отставной майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Надо понять, что мы находимся в крайне опасной ситуации. Тут нужно задавать вопрос не о том, когда мы пойдем в мощные контрнаступления. Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре всех победим», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Гетьман.
Отставной майор заявил, что сейчас Вооружённым силам Украины необходимо думать о том, как сдержать оборону.
Читайте также:
Зеленский поставил задачу ВСУ «ослепить» ВС РФ в зоне СВО
Песков: СВО приобрела форму войны против коллективного Запада
«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ
Евгения Парфентьева