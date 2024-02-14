В ВСУ заявили о дефиците ракет для западных систем ПВО

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ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны, а российские удары еще больше истощают ее запасы. Об этом рассказал представитель командования Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Его словам приводит ТАСС.
«Про дефицит можно сказать, он всегда будет», — сказал Игнат.
Он также напомнил о массированных российских атаках, которые сильно истощают запасы зенитных управляемых ракет у ВСУ. Он отметил, что Украина все время обсуждает с союзниками вопрос пополнения запасов этих боеприпасов.
Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявляла, что на вооружении у украинской армии не осталось совсем никакой бронетехники.
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Элина Позднякова