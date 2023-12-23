Фото: Сайт Кремля
У Украины почти нет шансов победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.
Об этом пишет издание The Nation.
В статье говорится, что оружие, поставляемое Украине Западом, не приносит результатов, но Вашингтон и Киев уже по традиции требуют всё больше средств. По мнению автора, США обязаны заставить президента Владимира Зеленского согласиться на переговоры.
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«Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», —сказано в публикации.
«Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор без ответа вопрос заключается в том, на каких условиях правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», —пишет The Nation.Ранее сообщалось, что, выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».
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Мария Фирсова