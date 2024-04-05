Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что глава государство осведомлен об операции и состоянии губернатора.
Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».
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Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.
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Екатерина Коршунова