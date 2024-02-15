Риттер: ВС РФ уничтожили два батальона ВСУ при помощи «Искандеров»

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Российская армия уничтожила несколько батальонов украинских бойцов при помощи «Искандеров», об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские отправили по скоплениям противника две ракеты «Искандер». Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — рассказал Риттер.
По словам бывшего американского разведчика, российские войска бьют по резервам Вооружённых сил Украины в тылу, не позволяя им добраться до линии боевого соприкосновения.
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