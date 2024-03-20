Украина запустила производство дальнобойных ракет, пишут СМИ

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Украина начала производить собственные дальнобойные ракеты. Об этом пишет The Washington Post.
Издание напомнило слова министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, который заявлял, что Украина самостоятельно производит ракеты, которые могут преодолеть до 640 км. Однако никаких подробностей он не раскрыл.
По словам некоторых чиновников, Украина разрабатывает системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами по подобию NASAMS.
При этом заместитель генерального директора частной компании «Украинская Броня» Максим Поливяный отметил, что Украина не сможет самостоятельно без помощи западных партнёров и США обеспечить потребности ВСУ.
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Элина Позднякова