Украине направили список из 500 пленных для обмена

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Любинцу список из 500 пленных.
Их Украина не забирает по обмену, написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
По ее словам, Киев не забирает пленных военнослужащих уже несколько месяцев. Страна не торопится вернуть их родным и близким. Вместо этого Украина выставляет все новые надуманные условия.
Также Россия предлагала Украине поменять двух католических священников на православных. Внятного ответа тоже не поступило, добавила она.
Омбудсмен лично посетила пленных католических священников, чтобы проверить условия их содержания. Они соответствуют международным нормам.
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По ее словам, Киев не забирает пленных военнослужащих уже несколько месяцев. Страна не торопится вернуть их родным и близким. Вместо этого Украина выставляет все новые надуманные условия.
Также Россия предлагала Украине поменять двух католических священников на православных. Внятного ответа тоже не поступило, добавила она.
Омбудсмен лично посетила пленных католических священников, чтобы проверить условия их содержания. Они соответствуют международным нормам.
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Алёна Самарева