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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил представленный западными странами план Б на случай поражения Украины. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что в случае поражения Украины в конфликте Запад может использовать Молдавию в качестве плацдарма против России.
Водолацкий отметил, что западные власти активно ищут, где им применить свои силы, чтобы продолжать свои действия на границах России. Однако в ходе этого будет уничтожено население тех стран, которые они хотят подчинить себе – это могут быть Молдавия, Армения, Грузия и другие.
Вместе с тем, политик не исключил, что Молдавия начнёт сотрудничать с НАТО.
По словам Водолацкого, в мире есть достаточно много стран, власти которых стали продажными политиками, которые готовы жертвовать своим народом ради мифического светлого будущего. Граждане Молдавии должны понимать, что их президент Майя Санду – одна из них.
Депутат подчеркнул, что западный план Б – это «банкротство их возможностей и желаний, которые они хотели реализовать на территории Украины».
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Водолацкий отметил, что западные власти активно ищут, где им применить свои силы, чтобы продолжать свои действия на границах России. Однако в ходе этого будет уничтожено население тех стран, которые они хотят подчинить себе – это могут быть Молдавия, Армения, Грузия и другие.
По словам Водолацкого, в мире есть достаточно много стран, власти которых стали продажными политиками, которые готовы жертвовать своим народом ради мифического светлого будущего. Граждане Молдавии должны понимать, что их президент Майя Санду – одна из них.
Депутат подчеркнул, что западный план Б – это «банкротство их возможностей и желаний, которые они хотели реализовать на территории Украины».
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Анастасия Чинкова