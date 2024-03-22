Украине не хватает ПВО для перехвата российских ракет, а Запад не в состоянии помочь

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На Украине наблюдается острый дефицит средств ПВО для перехвата российских ракет, а Запад никак не может помочь. Об этом заявил в эфире LCI бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.
«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — отметил Паломерос.
Он уверен, что данную проблему могут решить только США, так как у Европы нет возможности в краткие сроки произвести вооружения такого типа. Однако даже в Америке ускорить процесс производства систем, с которыми умеют работать украинцы, непросто, заключил Паломерос.
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