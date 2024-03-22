«Удары возмездия»: ВС РФ ответили за атаки ВСУ на Белгородскую область

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За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, армия России нанесла 49 ударов возмездия по объектам ВСУ в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва вражескими ДРГ в приграничные регионы страны. Об этом заявили в Минобороны России.
«Нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», - рассказали в оборонном ведомстве России.
Там уточнили, что в результате российских ударов уничтожены центры принятия решений ВСУ, а также аэродромы, предприятия по ремонту вооружения и военной техники. Также под удар ВС РФ попали места хранения беспилотников и безэкипажных катеров.
Также в Минобороны заявили, что армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников.
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