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Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины

Рогов: Украина лишилась мощного источника энергии из-за повреждения ДнепроГЭС
22 марта 2024, 17:20
Фото: iStock/igorbondarenko

Фото: iStock/igorbondarenko

Повреждение ДнепроГЭС и вывод ее из строя в подконтрольном Украине городе Запорожье лишил страну мощного источника энергии. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. Его словам передаёт РИА Новости.
«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт. ДнепроГЭС самая мощная гидроэлектростанция, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль "пикового регулятора"», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что вывод из строя ДнепрГЭС будет большой потерей для Украины. Из-за этого отключений станет гораздо больше, что негативно скажется производстве военной продукции и техники.


Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания. Ракеты попали в ГЭС-1 и ГЭС-2. Вторая имеет серьёзные повреждения.

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Рогов рассказал об успехах ВС РФ в районах сёл Работино и Вербового
Рогов: ВС РФ улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
22 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, в Работино продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, Рогов рассказал, что бойцы ВС РФ смогли выбить украинских военных из опорного пункта в районе Вербового, после чего там пришлось отбить несколько контратак противника.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села. Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.

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В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
22 марта 2024, 17:56

Фото: istockphoto/breakermaximus

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован представитель старинного дворянского рода из Франции граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника.
Уничтожен французский аристократ был уничтожен в Бериславе Херсонской области, сообщает ресурс Foreign Combatants, специализирующийся на установлении личностей наемников и военных преступников. На Украину он прибыл в 2023 году и для прикрытия числился в швейцарской гуманитарной организации Entraide Protestante Suisse. По официальной версии он погиб в тот момент, когда якобы раздавал мирным жителям еду.

на самом деле его деятельность была далека от гуманитарной. Бывший боец французского Иностранного легиона вместе с другим известным наёмником из Франции Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используется, в том числе, для корректировки огня РСЗО HIMARS. Российские разведчики с помощью дрона засняли наёмников, а затем в их машину прилетел «Ланцет». Оба получили смертельные ранения. Тело графа и одновременно «солдата неудачи» уже переправили на родину, где похоронили с большой помпой.

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#всу
#дрон
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Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как четверо десантников взяли на слабо 14 военных ВСУ
Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как десантники «взяли на слабо» 14 военных ВСУ
22 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский военный с позывным «Фидель» рассказал историю, как четыре русских десантника взяли в плен группу ВСУ из 14 человек. Его рассказ передает RT.
По словам бойца ВС РФ, его полк перекинули на Запорожское направление, тогда там шли контактные бои. Из рассказа ребят следует, что они увидели неопознанную группу военных. Сначала предполагалось, что это российская группа эвакуации. Однако по рации им сообщили, что группа эвакуации уже ушла.

Тогда российские военные двинулись к опорному пункту неопознанных военных. Далее ситуация развивалась следующим образом:

«"Парни, а вы откуда?" Те, не подозревая, что это могут быть русские военные, начали с украинским акцентом отвечать: "Мы из 117-й бригады, немного потерялись. Хлопцы, куда идти?" Решили, была не была: "Парни, вы окружены. Сдавайтесь, складывайте оружие и выходите". Но, естественно, никакого окружения не было, взяли на слабо"», - передает RT слова военного.

Украинская группа не долго думая согласилась сдаться. «Фидель» отметил, что наших было всего четыре человека, и они не думали, что украинцев намного больше. В итоге они забрали всю эту группу пленных.

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#военные
#оружие
#вс рф
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В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле
Белгородский зоопарк сообщил о гибели белого лебедя, раненного при обстреле
22 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/Konstanttin

Белгородский зоопарк в Telegram-канале сообщил о смерти лебедя, который получил ранения в результате обстрела города.
Лебедь пострадал от осколков во время обстрела Белгорода во вторник. Ветеринары провели сложную операцию и внимательно следили за ее состоянием.

Несмотря на все усилия, белый лебедь скончался. В зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, которые находятся в период гнездования.

Ранее также сообщалось о гибели ручной кенгуру по имени Гранди в результате обстрела зоопарка в Белгороде.

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#гольф
#ветеринары
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Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Пушилин: противник хочет повредить железную дорогу в Крым через новые регионы
22 марта 2024, 16:51

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник пытается нанести ущерб участкам новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.
Он подчеркнул важность железной дороги для региона с точки зрения грузоперевозок и транспортной инфраструктуры на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий» в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости.

Пушилин отметил, что сейчас вооруженные силы РФ предпринимают меры для сокращения возможностей противника нанести ущерб железной дороге, освобождая территорию и создавая санитарную зону.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о получении доклада о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, выразив намерение продолжить эту работу.

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#пушилин
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Киев считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов
Премьер Стефанишина: Украина считает допустимым нанесение ударов по НПЗ России
22 марта 2024, 16:03

Фото: iStock/Dmitry Detkov

В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Премьер сообщила, что на Украине понимают призывы американских партнеров, но не посчитала нужным к этим призывам прислушаться.

«Мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — сказала вице-премьер.
Политик заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО», когда инфраструктура уничтожается ради достижения стратегических целей.

Ранее сообщалось, что атака украинских беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ. Тогда ВСУ нанесли удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края.

США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России.

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#украина
#сша
#нпз
#россия
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ТАСС: два взрыва произошло в районе воинских частей в Николаевской области
22 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Два мощных взрыва произошло в районе воинских частей у села Бугское Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя подполья Сергея Лебедева, в этих воинских частях стояла боевая техника. Также там могли находиться иностранные наемники с соседнего аэродрома.

«Два мощных взрыва в районе военных частей в селе Бугское в 11:33 и 11:47. Воздушной тревоги не было. В целом, это советские части, там ВСУ тероборона, много техники», — цитирует ТАСС Лебедева.

Он также уточнил, что рядом находится Мартыновский аэродром, где часто фиксируется присутствие иностранных наёмников.

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#аэродром
#техника
#всу
#наемники
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«Удары возмездия»: ВС РФ ответили за атаки ВСУ на Белгородскую область
Минобороны РФ: ВС РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ
22 марта 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, армия России нанесла 49 ударов возмездия по объектам ВСУ в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва вражескими ДРГ в приграничные регионы страны. Об этом заявили в Минобороны России.
«Нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», - рассказали в оборонном ведомстве России.

Там уточнили, что в результате российских ударов уничтожены центры принятия решений ВСУ, а также аэродромы, предприятия по ремонту вооружения и военной техники. Также под удар ВС РФ попали места хранения беспилотников и безэкипажных катеров.
Кроме того, ликвидированы военные ВСУ и иностранные наёмники.

Также в Минобороны заявили, что армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

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#удар
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«Наводит ужас»: Военный эксперт рассказал о русском оружии, которое сложно уничтожить ВСУ
Военэксперт Сивков: нет абсолютного оружия, которое нельзя победить
22 марта 2024, 15:07

Фото: istock / vadimrysev

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала года уничтожили девять таков Abrams и Leopard.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Радио 1» рассказал, какое оружие в ВСУ сложнее всего обнаружить российским войскам и уничтожить его.
«Сложно обнаружить и уничтожать реактивную систему залпового огня. Они быстро выходят на позицию, применяют и уходят. Сложно обнаружить и уничтожать малые тактические группы диверсантов. Вообще, всё сложно уничтожать, если существует система оперативной ориентировки, а у них она хорошо построена», — заявил эксперт.
Отвечая на вопрос о том, какое оружие самое страшное для ВСУ, Сивков ответил, что никакое. Он пояснил, что нет абсолютного оружия, которое нельзя победить и оно всегда наводит ужас.
«Бомба особо крупного калибра, полторы тонны, за счет большой расхитительной силы, конечно, вызывает у них озабоченность и беспокойство. Вот сейчас появится ФАС-3000. Фугасная бомба весом в три тонны. Это еще больше», — заявил Сивков.
Военный эксперт пояснил, что такие бомбы применялись в Великую Отечественную войну. Так, армия СССР сбрасывала по Кёнигсбергу бомбы весом в пять тонн, чтобы принудить противника сдаться При попадании, к примеру, в форт такая бомба развалила его, а его защитники оказывались оглушены или контужены, за счет чего форт был взят.
«У нас есть ФАП-9000. 9-тонная. Но для него нет носителя. У 16-й был носитель. Он мог сбрасывать эти бомбы. Сейчас у нас просто под самолетом нет держателя. Это сделают эти держатели. 122-й М-3 может поднять две таких бомбы. Легко. Вот. Боевая нагрузка 24 тонны», — рассказал Сивков.
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