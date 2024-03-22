Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины

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Повреждение ДнепроГЭС и вывод ее из строя в подконтрольном Украине городе Запорожье лишил страну мощного источника энергии. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. Его словам передаёт РИА Новости.
«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт. ДнепроГЭС самая мощная гидроэлектростанция, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль "пикового регулятора"», — пояснил Рогов.
Он подчеркнул, что вывод из строя ДнепрГЭС будет большой потерей для Украины. Из-за этого отключений станет гораздо больше, что негативно скажется производстве военной продукции и техники.
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