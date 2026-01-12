Украине о конца 12 января необходимо выплатить МВФ 180 миллионов долларов
Украине предстоит до конца дня 12 января выплатить Международному валютному фонду около 180 миллионов долларов в счет погашения очередного кредита. Об этом сообщает ТАСС.
Общая сумма платежа составляет примерно 179,6 миллиона долларов, что эквивалентно около 125,7 миллиона специальных прав заимствования (СДР) — расчетной единицы МВФ. Платеж должен быть осуществлён в установленный срок, до конца понедельника.
Речь идет о кредите, предоставленном Украине в рамках программы расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF), одобренной МВФ в 2023 году. В рамках нее фонд уже выделил Киеву около 11,45 миллиарда долларов под проценты.
Читайте также: