В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию

Люди в масках с флагами Палестины атаковали израильтян после поражения футбольной команды Израиля в матче против «Аякса» в Амстердаме. Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали фанатов тель-авивского клуба «Маккаби» в каналы, отбирали паспорта и применяли насилие. Армия обороны Израиля, в свою очередь, объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов. Подробности – в материале «Радио 1».