В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию

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Некоторые нардепы украинского парламента действуют в интересах российской стороны, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.
«Некоторые депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости», — гласит публикация.Перед этим сообщалось, что нардеп Верховной рады Евгений Шевченко написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу, в котором попросил будущего главу Белого дома помочь прекратить диктатуру на Украине.
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Никита Кротов