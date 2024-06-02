Выступавший за оружие для Украины немецкий депутат подвергся нападению

На депутата Бундестага от Христиана-демократического союза (ХДС) Германии Родериха Кизеветтера, выступавшего за передачу Киеву максимального количества оружия, было совершено нападение в Алене. О происшествии сообщил ​Bild, ​связав его с позицией политика по украинскому кризису.