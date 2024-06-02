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На депутата Бундестага от Христиана-демократического союза (ХДС) Германии Родериха Кизеветтера, выступавшего за передачу Киеву максимального количества оружия, было совершено нападение в Алене. О происшествии сообщил Bild, связав его с позицией политика по украинскому кризису.
Кизеветтер проводит предвыборную кампанию в Баден-Вюртемберге, где расположен город Ален. Утром он подошел к трибуне ХДС, тогда на него от имени другой партии напал местный активист Питер Бауэр.
Когда он захотел выяснить, за что посторонний человек его оскорбляет на повышенных тонах, и подошел ближе к Бауэру.
В результате активист оттолкнул депутата и разрушил предвыборную палатку его партии.
Ранее издание сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое вооружение для ударов по российской территории. Выяснилось, что запрет был снят в связи с успехам российской армии на харьковском направлении.
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«Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне сбоку, закричал на меня, назвав разжигателем войны», – сообщил подробности политик.
Когда он захотел выяснить, за что посторонний человек его оскорбляет на повышенных тонах, и подошел ближе к Бауэру.
В результате активист оттолкнул депутата и разрушил предвыборную палатку его партии.
«Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил меня и толкнул», – продолжил рассказ Кизеветтер. В результате конфликта парламентарий получил незначительные травмы.
Ранее издание сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое вооружение для ударов по российской территории. Выяснилось, что запрет был снят в связи с успехам российской армии на харьковском направлении.
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Александр Климов