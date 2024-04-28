Украинец получил условный срок, не явившись в военкомат «из-за похмелья»

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На Украине мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно за неявку на призывные мероприятия «из-за похмелья», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на решение Красиловского районного суда Хмельницкой области.
Отмечается, что мужчина употребил алкоголь накануне вечером, когда должен был посетить центр социальной защиты.
Сам обвиняемый заявил, что готов отбывать наказание. В связи с этим суд назначил подсудимому условное наказание вместо трех лет лишения свободы. Также было принято во внимание раскаяние подсудимого и признание им своей вины.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудник военной службы похитил мужчину, стоявшего на улице возле своего дома. Возле гражданина притормозил автомобиль, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
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«На следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.
Сам обвиняемый заявил, что готов отбывать наказание. В связи с этим суд назначил подсудимому условное наказание вместо трех лет лишения свободы. Также было принято во внимание раскаяние подсудимого и признание им своей вины.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудник военной службы похитил мужчину, стоявшего на улице возле своего дома. Возле гражданина притормозил автомобиль, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
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Александр Климов