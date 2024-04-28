Украинец получил условный срок, не явившись в военкомат «из-за похмелья»

Молдавский автобус, следовавший с 57 пассажирами по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь, был остановлен на границе с Литвой. По словам пассажиров, литовские таможенники начали задавать вопросы о принадлежности Крыма и российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а некоторых проверили на детекторе лжи, передает «КП в ​Молдове».