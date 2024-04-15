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Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило количество военнообязанных, который пришлось силой доставлять в городской военкомат. С начала года их число составило 1 108 человек.
Такие данные приводит украинское агентство УНН. Кроме того, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата - прим. ред.) запросил полицию об установлении местонахождения 3 439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Всего с начала 2024 года до 1 апреля районные военкоматы составили 1 309 административных протоколов о нарушении закона о мобилизации.
С начала года на Украине значительно возросло количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и случаями грубой мобилизации сотрудников военкоматов. Ни один военный не понёс наказания за превышение своих полномочий. Бывший премьер-министр страны Дмитрий Азаров рассказал, что военкомы во время мобилизации начали применять оружие.
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Александр Бойцов