Полтавский военкомат разыскивает 30 тысяч уклонистов

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Полтавский областной военкомат попросил полицию Украины о помощи в доставке в отделы ТЦК региона около 30 тысяч военнообязанных, которые самостоятельно не явились по повестке. Об этом сообщил представитель военкомата Роман Истомин.
«Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата», — рассказал Истомин в эфире телеканала «Общественное».
Он пояснил, что если человек не заплатил штраф, то ставится вопрос о его доставке. Обычно это касается тех, кто не явился в военкомат самостоятельно после получения повестки. По словам Истомина, всего в Полтавской области разыскивается порядка 30 тысяч уклонистов.
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