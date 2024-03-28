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Полтавский военкомат разыскивает 30 тысяч уклонистов

28 марта 2024, 22:32
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Полтавский областной военкомат попросил полицию Украины о помощи в доставке в отделы ТЦК региона около 30 тысяч военнообязанных, которые самостоятельно не явились по повестке. Об этом сообщил представитель военкомата Роман Истомин.
«Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата», — рассказал Истомин в эфире телеканала «Общественное».

Он пояснил, что если человек не заплатил штраф, то ставится вопрос о его доставке. Обычно это касается тех, кто не явился в военкомат самостоятельно после получения повестки. По словам Истомина, всего в Полтавской области разыскивается порядка 30 тысяч уклонистов.


Ранее глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская заявляла, что всех жителей Украины привлекут к службе в ВСУ.

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Зеленский раскрыл способ защитить украинскую промышленность от ВС РФ
Зеленский: 5-7 ПВО Patriot смогут защитить украинскую промышленность
28 марта 2024, 23:15

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что пять-семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые США никак не передадут Киеву, смогут защитить украинскую промышленность. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.
«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — считает Зеленский.

В этом же интервью зеленский заявлял, что Украине будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин. По его словам, если Украина не устоит, то следующим будет Казахстан, страны Балтии, Польша и половина Германии. Зеленский также в очередной раз упрекнул США, которые не выделяют помощь, подчеркнув, что 80% денег из этой помощи остаются в Америке.

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#зеленский
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В США назвали следующий город, который потеряет Украина
Риттер: Украина не удержит Харьков после потери систем ПВО
28 марта 2024, 21:36

Фото: iStock/JARAMA

После уничтожения систем ПВО на харьковском направлении ВСУ вскоре могут утратить контроль над Харьковом. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город», — предположил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

При этом он подчеркнул, что такие события могут развернуться уже в ближайшие недели. По оценке Риттера, у украинской армии нет никаких шансов удержать Харьков, так как военные не могут устойчиво обороняться.

Риттер подчеркнул, что разгром ВСУ происходит прямо сейчас, добавив, что украинской армии осталось не более пяти-восьми месяцев существования при нынешних условиях.

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В США предрекли потерю Украиной ещё четырёх областей
Профессор Миршаймер: Украина может лишиться ещё четырёх областей
28 марта 2024, 20:17

Фото: iStock/JARAMA

Украина может утратить контроль над большой частью собственной территории и потерять ещё четыре области. Такой прогноз в интервью Firstpost озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
После завершения конфликта под контролем России окажется порядка 40% украинских территорий. Эксперт отметил, что выражает сугубо личное мнение, и считает, что в результате к стране будут присоединены ещё четыре области.

В качестве обоснования своего мнения Миршаймер привёл успехи российской армии. Он отметил, что в настоящее время баланс сил значительно сместился в пользу ВС РФ по количеству и возможностям вооружения и по личному составу, который имеет большое значение на поле боя.

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#вс рф
#вооружение
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Польский генерал Скшипчак: Зеленский кричит о помощи, двигаясь к поражению
28 марта 2024, 20:01

Фото: сайт Кремля

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит о помощи, но в «катастрофическом» положении украинских войск виноват он сам. Об этом сообщает Fronda.
По мнению Скшипчака, поражение ВСУ является абсолютным выбором киевских властей. Он отметил, что нежелание украинского лидера бороться с коррупцией и разворовыванием финансовой помощи привело украинскую армию к тяжелому кризису, поскольку имеется недостаток не только боеприпасов, но и пищи.

Генерал подчеркнул, что союзники постепенно теряют свое доверие по отношению к Киеву.

Ранее сообщалось, что Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. В ходе встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
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На Украине заявили, что всех жителей страны привлекут к службе в ВСУ
Глава львовского центра рекрутинга Псикорская: всех украинцев привлекут в ВСУ
28 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Всех жителей Украины привлекут к службе в ВСУ. Такое заявление сделала глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская. Её слова приводит радиостанция Franceinfo.
«Война продолжается и быстро не закончится. Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины», — заявила Псикорская.

Издание сообщает, что она возглавляет недавно открывшийся во Львове центр рекрутинга. Всего на Украине планируют открыть 27 таких организаций.

Ранее жители закарпатского села Мукачёво на Украине устроили массовую акцию протеста против насильственной мобилизации. Женщины и старики перекрывали улицы в населённом пункте.

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Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после ударов по инфраструктуре
28 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в социальной сети Х.
Сообщается, что на встрече присутствовали послы стран Североатлантического альянса. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о последствиях российских ударов и призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить в октябре 2022 года — через несколько дней после теракта на Крымском мосту. 22 марта текущего года ВС РФ нанесли массированный удар по украинской энергосистеме. В Киеве данную атаку назвали самой масштабной за последнее время.

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«Пока Путин у власти»: Зеленский признал, что Украина может не выиграть войну
Зеленский: будет очень непросто выиграть войну, пока Путин остаётся у власти
28 марта 2024, 18:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин. Такое заявление он сделал в интервью CBS News.
«Будет очень непросто выиграть войну, пока Путин остается у власти. Если Украина не устоит, то следующим будет Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия, по крайней мере, половина Германии», — заявил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз упрекнул США, которые не выделяют помощь, подчеркнув, что 80% денег из этой помощи остаются в Америке.

Зеленский также заявил, что ВСУ не выдержат еще одного крупного наступления армии России, которое ожидается уже в ближайшее время.


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#польша
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#зеленский
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Зеленский заявил, что ВСУ не готовы отразить ещё одно крупное наступление ВС РФ
CBS News: Зеленский заявил, что ВСУ не выдержат ещё одного наступления ВС РФ
28 марта 2024, 18:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не выдержат еще одного крупного наступления армии России, которое ожидается уже в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью CBS News.
«Украина не готова к защите от еще одного крупного российского наступления, ожидаемого в конце мая или в июне. Сейчас ВСУ удалось сдержать наступление России в самые худшие зимние месяцы и стабилизировать ситуацию», — сказал Зеленский в интервью.

Он пояснил, что украинской армии сложно воевать с ВС РФ, так как Россия обладает более дальнобойной артиллерией, а Киев имеет огромный дефицит снарядов.

Украинский лидер заявил, что ВСУ больше не смогут защититься от следующего крупного российского наступления, которое, по словам Зеленского, ожидается уже в ближайшее время.

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Российские военные ликвидировали боевика-перебежчика Акеля
ВС РФ ликвидировали перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Акеля
28 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол». Об этом сообщила сама группировка в соцсетях.
«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — гласит сообщение группировки.

Подробности его ликвидации при этом не приводятся. Известно лишь то, что уничтожен он был на границе с Белгородской областью.

По данным издания «Аргументы и Факты», Акель родился в России в 1998 году. Однако после развода родителей он, еще будучи маленьким мальчиком, переехал с отцом в Сирию. В 2010 году будущий боевик-перебежчик приехал в Москву и получил здесь высшее образование.

До СВО молодой человек был частым участником различных митингов и привлекался за это к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону ВСУ.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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