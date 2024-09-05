В морге Полтавы после удара «Искандера» находятся тела 760 бойцов ВСУ

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В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат, ликвидированных ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному институту связи. Об этом, со ссылкой на слова местных жителей, сообщил местный блогер Богдан.
Комментируя данные, блогер заявил, что это не окончательное число погибших. Днём ранее трупы бойцов ВСУ с места прилёта ракеты вывозили на КамАЗах. Причём у многих тел отсутствовали конечности, подчеркнул Богдан.
Российские войска ударили по военному институту связи с Полтаве 3 сентября. Ракета поразила цель в тот момент, когда личный состав, а именно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, производил построения.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт прилёта, заявив, что в результате удара погиб 41 человек. Однако российские военкоры называют большее число – до 190 человек.
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Российские войска ударили по военному институту связи с Полтаве 3 сентября. Ракета поразила цель в тот момент, когда личный состав, а именно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, производил построения.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт прилёта, заявив, что в результате удара погиб 41 человек. Однако российские военкоры называют большее число – до 190 человек.
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Анастасия Чинкова