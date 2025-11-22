Украинская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры по мирному плану Трампа
Украинская делегация во главе с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для участия в переговорах по мирной инициативе президента США Дональда Трампа. Видео с их прибытием опубликовали местные СМИ.
Ранее сообщалось, что 23 ноября Киев направит своих представителей в Женеву для консультаций с делегацией США по условиям мирного плана. Возглавляет украинскую группу руководитель офиса президента Андрей Ермак, вокруг которого в последнее время вспыхнул коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем. На фоне обвинений в Верховной раде звучали призывы к его отставке, а в Киеве состоялась акция с требованием его ареста, однако Владимир Зеленский сохранил Ермака на должности.
Перед переговорами Умеров подчеркнул, что Украина участвует в процессе с чётким пониманием национальных интересов. Он отметил, что цель консультаций — согласовать общее видение дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Умеров также выразил признательность Вашингтону за участие в поиске мирного решения и заверил, что украинская сторона будет действовать «ответственно, профессионально и последовательно».
Читайте также: