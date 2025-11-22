Украинская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры по мирному плану Трампа

22 ноября 2025, 22:14

Умеров и Ермак принимают участие во встрече с США и Европой

Фото: Istock / Igor Vershinsky

Украинская делегация во главе с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для участия в переговорах по мирной инициативе президента США Дональда Трампа. Видео с их прибытием опубликовали местные СМИ.