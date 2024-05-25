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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 25 мая в Харькове прогремела серия взрывов.
«В городе громко. Будьте осторожны», – написал он.
Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он призвал местных жителей отправиться в укрытия. Через 10 минут начальник ОВА сообщил о повторных взрывах. Представители администрации региона Украины не уточнили, где произошел взрыв, есть ли повреждения или жертвы.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была активирована в Харьковской, Днепропетровской, а также в контролируемых Киевом районах Херсонской и Запорожской областей.
В ночь на 24 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. В каком районе произошел взрыв, не уточняется. Информации о повреждении объекта также не поступало.
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