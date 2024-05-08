Украинские пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть в Венгрию

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Сотрудники Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали семерых мужчин. Они пытались на лодке через реку Тиса уплыть в Венгрию.
В своей социальной сети сотрудники управления госпогранслужбы рассказали, что пограничники Мукачёвского отряда ранним утром заметили на берегу Тисы группу людей, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, они оставили своё плавсредство и бросились в воду. Однако поняли, что достичь противоположного берега не смогут. С помощью пограничников неудавшиеся беглецы сумели выбраться на берег.
Семеро задержанных оказались жителями Закарпатья, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. Они сообщили, что в интернете познакомились с посредниками, обещавшими им помощь в пересечении границы. Стоимость услуг составляла от 6 до 7,5 тысячи долларов. По прибытии на границу им дали резиновую лодку и указали направление. В отношении задержанных составлены протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.
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Александр Бойцов