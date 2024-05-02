Украинцы бросают машины у границы и уходят пешком в Молдову

Фото: iStock/Михаил Руденко
Жители Украины бросают машины у границы с Молдовой и переходят в другую страну пешком.
Об этом сообщает «Политика страны». По словам очевидцев, так делают многие мужчины призывного возраста, когда украинские военкомы начинают их разыскивать.
У границы с Молдовой можно найти автомобили с номерными знаками из разных регионов, добавляет издание. Зачастую люди оставляют свои автомобили на трассе и скрываются.
Ранее сообщалось, что на Украине ввели ужесточение правил мобилизации. Теперь боевикам предстоит находиться на поле боя без отпуска длительный период времени.
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У границы с Молдовой можно найти автомобили с номерными знаками из разных регионов, добавляет издание. Зачастую люди оставляют свои автомобили на трассе и скрываются.
Ранее сообщалось, что на Украине ввели ужесточение правил мобилизации. Теперь боевикам предстоит находиться на поле боя без отпуска длительный период времени.
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Алёна Самарева