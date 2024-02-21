Украинские социологи: уровень поддержки Зеленского падает

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос общественного мнения о наиболее известных политиках и зафиксировали стремительное падение рейтинга Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По данным КМИС, до февраля 2022 года рейтинг одобрения Зеленского составлял 37%, а после начала Специальной военной операции (СВО) к маю 2022 года он поднялся до 90%. За последние два месяца доля граждан, доверяющих Зеленскому, упала до 13%, что соответствует уровню полуторагодичной давности.
Эксперты связывают это с отставкой бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на передовой и задержками с американской помощью.
Сам бывший главнокомандующий стал самой популярной фигурой среди украинцев: 94% опрошенных ему доверяют, 4% – не доверяют. На втором месте – руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (66% испытывают доверие, 19% – нет). Доверию президенту выразили лишь 64%.
Новому главе ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, не доверяют – 21%, а 35% не знают, о ком идет речь. Социологи также отметили, что опрос проводился до смены главнокомандующего.
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Эксперты связывают это с отставкой бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на передовой и задержками с американской помощью.
Новому главе ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, не доверяют – 21%, а 35% не знают, о ком идет речь. Социологи также отметили, что опрос проводился до смены главнокомандующего.
«Всем очевидно, что там нам нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть», – утверждает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.
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Александр Климов