Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию на одном из направлений СВО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.
«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — заявил украинский лидер в вечернем обращении в соцсети Х.
При этом подписчики Зеленского раскритиковали его выступление, а также обозвали «попрошайкой» и «убийцей поколений». Некоторые призвали украинского президента поскорее вернуться за стол мирных переговоров с Россией.
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Элина Позднякова