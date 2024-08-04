Президент Украины Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он отметил, что необходимо принять решение о том, чтобы не отдавать украинских мужчин «на эту мясорубку».
После этого Соскин призвал Зеленского и депутатов Верховной рады самим пойти на фронт.
Также эксперт указал на то, что захват власти и истребление украинцев происходит на фоне активных наступательных действий российской армии в зоне СВО. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать.
В заключение Соскин указал на то, что 160 тысяч сотрудников полиции, 75 тысяч пограничников и ещё 100 тысяч специалистов ТЦК (аналог военкомата на Украине) сидят и «ничего не делают».
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После этого Соскин призвал Зеленского и депутатов Верховной рады самим пойти на фронт.
Также эксперт указал на то, что захват власти и истребление украинцев происходит на фоне активных наступательных действий российской армии в зоне СВО. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать.
В заключение Соскин указал на то, что 160 тысяч сотрудников полиции, 75 тысяч пограничников и ещё 100 тысяч специалистов ТЦК (аналог военкомата на Украине) сидят и «ничего не делают».
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Анастасия Чинкова