Украинские власти разочарованы премьером Британии, пишет Bloomberg

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Власти Украины разочарованы «осторожным подходом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера к помощи Киеву. В свою очередь британский политик намерен укрепить собственную репутацию «защитника» страны объявлением о выделении нового пакета помощи, которое он собирается сделать в ходе визита в Киев, пишет агентство Bloomberg.
Ранее газета Guardian писала, что Стармер впервые в новой должности посетил Украину, где собирается встретиться с Владимиром Зеленским и подписать соглашение о «столетнем партнёрстве».
Отмечается, что после прихода Стармера к власти администрация Зеленского и её сторонники стали всё чаще беспокоиться об осторожном подходе Лондона. Многие приближенные к украинскому лидеру разочарованы в британском премьере и считают, что он следовал более осторожному походу президента США Джо Байдена, а не пытался подтолкнуть союзников дать Украине всё необходимое.
Также команда Зеленского задавалась вопросом, почему Стармер так долго не мог приехать на Украину, в отличие от своих предшественников.
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Отмечается, что после прихода Стармера к власти администрация Зеленского и её сторонники стали всё чаще беспокоиться об осторожном подходе Лондона. Многие приближенные к украинскому лидеру разочарованы в британском премьере и считают, что он следовал более осторожному походу президента США Джо Байдена, а не пытался подтолкнуть союзников дать Украине всё необходимое.
Также команда Зеленского задавалась вопросом, почему Стармер так долго не мог приехать на Украину, в отличие от своих предшественников.
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Анастасия Чинкова