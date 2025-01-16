Украинские власти разочарованы премьером Британии, пишет Bloomberg

Власти Украины разочарованы «осторожным подходом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера к помощи Киеву. В свою очередь британский политик намерен укрепить собственную репутацию «защитника» страны объявлением о выделении нового пакета помощи, которое он собирается сделать в ходе визита в Киев, пишет агентство Bloomberg.