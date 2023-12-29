Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Шебекино

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Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях», — прокомментировал ситуацию Гладков.
Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Также совершается подомовой обход пострадавшего района.
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Евгения Парфентьева