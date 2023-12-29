Стариков: Россия нанесла удар по западному оружию на авиабазах Украины

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Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по украинским авиабазам с западным оружием, с таким заявлением выступил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да, это так».
По словам эксперта, Россия занимается самым важным, что необходимо сделать при ведении боевых действий, а именно — уничтожает склады с оружием противника.
Во вторую очередь, отметил Стариков, необходимо ликвидировать системы противовоздушной обороны.
Он также отметил, что Россия наносит свои стратегические удары по военным складам ВСУ, на которых расположено западное вооружения. При этом, отмечает Стариков, украинские силы не способны сбить российские ракеты.
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Во вторую очередь, отметил Стариков, необходимо ликвидировать системы противовоздушной обороны.
«Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — прокомментировал ситуацию отставной полковник.
Он также отметил, что Россия наносит свои стратегические удары по военным складам ВСУ, на которых расположено западное вооружения. При этом, отмечает Стариков, украинские силы не способны сбить российские ракеты.
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Евгения Парфентьева