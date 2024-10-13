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Украинские журналисты жалуются на давление со стороны властей. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство напомнило, что 9 октября издание «Украинская правда» сделало публичное заявление о регулярном давлении со стороны офиса президента страны Владимира Зеленского и вмешательстве властей в редакционную политику.
Журналисты были недовольны, что офис мешает общению представителей власти с сотрудниками СМИ и оказывает давление на рекламодателей, всеми способами стремясь лишить их финансирования.
После этого за издание вступилась Комиссия по журналистской этике. Она выразила протест против попыток украинской власти ограничить свободу слова в стране.
В Комиссии также напомнили, что «Украинская правда» известна своими резонансными расследованиями, в том числе затрагивающими личности ныне находящихся у власти политиков.
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Журналисты были недовольны, что офис мешает общению представителей власти с сотрудниками СМИ и оказывает давление на рекламодателей, всеми способами стремясь лишить их финансирования.
После этого за издание вступилась Комиссия по журналистской этике. Она выразила протест против попыток украинской власти ограничить свободу слова в стране.
В Комиссии также напомнили, что «Украинская правда» известна своими резонансными расследованиями, в том числе затрагивающими личности ныне находящихся у власти политиков.
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Анастасия Чинкова