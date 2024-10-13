«Американцам судить»: Сийярто высказался о визите Зеленского на оружейный завод в США

Гражданам США судить, являлся ли визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за американцами.
Напомним, что Зеленский начал официальный визит в США 22 сентября с поездки на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. Этот визит вызвал множество споров. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон после этого потребовал от украинского лидера увольнения посла Киева в Вашингтоне за организацию этой поездки, а её саму назвал грубым вмешательством в выборы президента США.
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Анастасия Чинкова